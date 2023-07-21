«الوطنية للانتخابات» تدعو المواطنين للمشاركة في تنظيم عملية التصويت

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للمشاركة في تنظيم عملية التصويت بمراكز الانتخاب الموزعة على مستوى الدولة، خلال أيام انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

ويأتي ذلك ضمن جهود اللجنة لتمكين الناخبين من المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي لاختيار مرشحيهم بكل يسر وسهولة. وحددت اللجنة 5 شروط للانضمام إلى البرنامج التدريبي للالتحاق بالعمل في مركز الانتخاب، والتي تتمثل في أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يلتزم بحضور الدورة التدريبية ويجتازها بنجاح، إضافة إلى التزامه بتنفيذ وإنجاز أي مهمة تعهد إليه في مركز الانتخاب، علاوة على تعهد المتقدم بالعمل ضمن فريق مركز الانتخاب الذي سيلتحق به أيام الانتخابات.

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