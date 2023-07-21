إطلاق حملة «سلامة مركبتك من سلامتك» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة المرورية الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك»، ابتداء من مطلع الشهر الجاري ولمدة 3 أشهر، وذلك ضمن إطار الحملات الرئيسية، التي أقرها المجلس الاتحادي للمرور لعام 2023، لتعزيز التوعية المرورية، وتحسين السلامة على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية.

توعية

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات: «إن الحملة تهدف الحملة إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبات، والتركيز على أهمية الصيانة الدورية للمركبة، والحرص على سلامة الإطارات، وعدم زيادة الحمولة على المركبات لا سيما في فترة الصيف».

وأكد ضرورة التقيد بالنصائح والإرشادات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

التزام

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع،عبر مختلف وسائل الإعلام المختلفة، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك عبر الإنترنت واللوحات الإعلانية، لتعزيز الثقافة المرورية والسلامة على الطريق.

ودعا المقدم سيف عبدالله الفلاسي سائقي المركبات ومستخدمي الطريق إلى التزام السرعات المحددة على الطريق.

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