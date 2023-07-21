المصدر: دكا - وام

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أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، أن رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز على احتواء الجميع في العمل متعدد الأطراف، خاصة دول الجنوب العالمي، لتحقيق النجاح في مواجهة التحديات العالمية، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى دكا، حيث التقى حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، ونقل لها تحيات القيادة في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين.

تقدم ملموس

وتأتي الزيارة في إطار مناقشات معاليه المستمرة مع القادة العالميين لضمان إنجاز تقدم ملموس وفعال خلال «كوب28»، ومواصلة مشاركة ركائز خطة عمل المؤتمر مع كل الأطراف والمعنيين. وتستند خطة عمل «كوب28»، التي أعلنها معاليه الأسبوع الماضي خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري حول العمل المناخي في بروكسل إلى أربع ركائز، هي: تسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسبل العيش، ودعم كل هذه الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

تداعيات

وأكد الرئيس المعين لـ«كوب28» ورئيسة وزراء بنغلاديش التزامهما بالتعاون والعمل البنّاء على حماية المجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ استعداداً لـ«كوب28».

وبصفتها الرئيس السابق لـ«منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ - مجموعة المعرَّضين العشرين»، وهو منتدى عالمي مخصص لدعم الاقتصادات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، أكدت حسينة واجد حرصها على تعزيز العمل المشترك مع الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف خلال الأشهر المقبلة.

تمويل

وتناول النقاش أيضاً ملف التمويل المناخي، وضرورة تطوير مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف لجذب المزيد من رأس المال الخاص، وأهمية وفاء الدول المانحة بتعهدها بتوفير مبلغ الـ 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله.

كما أشاد معالي الدكتور سلطان الجابر بدور حسينة واجد في قيادة جهود تعزيز النظم الغذائية والابتكار الزراعي، مؤكداً أن بنغلاديش تقدم نموذجاً متميزاً في مجال التكيّف مع تداعيات تغير المناخ. ووافقت رئيسة وزراء بنغلاديش على تولي مهمة دعم أجندة «كوب28» في مجال الغذاء، وشددت على ضرورة إنجاز التحول في النظم الغذائية وتعزيز الابتكار الزراعي .

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، عقب اللقاء، إن «بنغلاديش تدرك الحاجة الملحّة للتصدي لتغير المناخ، بسبب ما تواجهه من ظروف قاسية، تشمل موجات الحر والفيضانات. ورغم أن بنغلاديش تسهم بـ0.25 % فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية، فإن هدفها الوصول إلى نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لديها إلى 40 % بحلول 2040».

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