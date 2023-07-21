أجرة الشارقة تبدأ تجربة أولى مركباتها الكهربائية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت أجرة الشارقة بشركة «أصول لحلول النقل» تجربة أولى مركباتها الكهربائية في مطار الشارقة الدولي، ضمن أسطولها من مركبات الليموزين، التي تعدّ تجربة رائدة في مجال النقل الصديق للبيئة، بهدف التحوّل نحو وسائل نقل عامة خالية من الانبعاثات الكربونية في إمارة الشارقة بحلول عام 2050.

تضم المركبة من طراز سكاي ويل «Skywell»، جميع متطلبات الراحة والفخامة لخدمة الزبائن، وتتميز بمواصفات عديدة، كونها مركبة كهربائية بالكامل، إضافة إلى حجمها العائلي الكبير والفخامة والرفاهية في المقصورة الداخلية، حيث تتمتع المركبة بالهدوء أثناء التنقل بفضل تصميمها الانسيابي المميز مقارنةً بالمركبات الكهربائية الأخرى، كما تعتبر وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة وتلبّي متطلبات العملاء وفق أعلى معايير الراحة والأمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز