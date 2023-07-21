1745 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال 6 أشهر في أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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نفذت بلدية أم القيوين 1745 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري على المنشآت الغذائية والمطاعم، نتج عنها 690 مخالفة وإنذاراً. منها 234 إنذاراً، و456 مخالفة صحية، كما أوقفت 3 منشآت غير ملتزمة بالمتطلبات الصحية للنشاط، وذلك بهدف تعديل وضعها الصحي قبل إعادة مباشرة النشاط للتأكد من التزام المنشآت بالقوانين واللوائح الصحية، ولضمان تطبيق مختلف الإجراءات الصحية على مختلف المواد الغذائية في الإمارة.

تكثيف

وأكدت هيفاء علي سيف القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين، أن مفتشي الصحة العامة بالدائرة كثفوا الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية بهدف التأكد من استيفائها لمتطلبات الصحة، وسلامة الغذاء والالتزام بقواعد الوقاية والسلامة من خلال تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأوضحت القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، حرص الدائرة على التغطية الكاملة لكافة المنشآت الغذائية بالإمارة، وإخضاعها للرقابة والتفتيش المستمرين بشكل دوري، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وضمان توفير غذاء آمن وصحي للجميع، كما أنها تتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

عقوبات

ونوهت بأنه في حال ضبط أي مخالفة يتم فرض العقوبات على المنشأة، وإلزام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، علماً بأن خدمة الخط الساخن في دائرة بلدية أم القيوين «800898» مستمرة على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والاستفسارات من الجمهور، ومن ثم التواصل مع المعنيين في قسم الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مناشدة كافة أفراد المجتمع بضرورة التواصل مع الخط الساخن في حال ملاحظتهم لأي مخالفات والإبلاغ الفوري عنها، وذلك حفاظاً على صحة المجتمع.

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