«موانئ دبي» تدعم جهود حماية الحياة البرية

المصدر: لندن- البيان

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أعلنت كل من مؤسسة «رويال فاونديشن» التابعة لأمير وأميرة ويلز في المملكة المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن شراكة جديدة حول برنامج «متحدون من أجل الحياة البرية»، وهو برنامج رائد يعنى بإنهاء التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

وتقوم مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) التي تُعرف بموقفها الراسخ في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويبدأ تطبيق الاتفاق الجديد الذي يمتد لثلاث سنوات في الأول من أغسطس القادم، وستتعاون مؤسسة «رويال فاونديشن» مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوضع مواردهما وخبراتهما في محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى 20 مليار دولار سنوياً وترتبط بجرائم العنف والفساد وأشكال الاتجار الأخرى. كما يبرز هذا التعاون رفيع المستوى الطبيعة العالمية لمستوى التهديد الذي تمثله التجارة غير المشروعة بالحياة البرية، والتي تنهب أهم موارد كوكبنا الطبيعية وتقوم بتمويل الجريمة المنظمة، مما يترك أثراً ضاراً ومباشراً على المجتمعات الأكثر ضعفاً.

وكان الأمير ويليام قد قام بتأسيس برنامج «متحدون من أجل الحياة البرية» ومؤسسة «رويال فاونديشن» عام 2014 لإنهاء التجارة غير المشروعة للحياة البرية.

ويتبنى البرنامج ويدعم التعاون بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية لدفع عملية التحقق من جرائم الحياة البحرية ومنع استغلال نقاط الضعف في قطاعات أنظمة النقل والمعاملات المالية. وقالت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لإدارة الموظفين والاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «باعتبارنا مجموعة رائدة في دفع حركة التجارة العالمية، ندرك تماماً التأثير السلبي الذي تخلفه التجارة غير المشروعة في الحياة البرية على قطاعنا والمجتمعات التي نعمل فيها وتداعياتها طويلة الأمد على التنوّع البيولوجي، ولتأمين مستقبل أفضل وأكثر استدامة، علينا استخدام مواردنا مجتمعة لتوسيع مجال المراقبة والأنظمة والحلول الرائدة للتعامل مع هذه القضية».

وقالت أماندا بيري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «رويال فاونديشن»: «لا تزال التجارة غير المشروعة في الحياة البرية تستغل وتهدد المخلوقات الأكثر عرضة للخطر في العالم. وللتعامل مع هذه الجريمة الفظيعة لا بد من توفر استجابة جدّية ومنظمة على أساس من التعاون بين القطاعات تتخطى الحدود الجغرافية. وبدورها سيعمل برنامج»متحدون من أجل الحياة البرية«من خلال شبكته العالمية التي تضم أكثر من 450 شريكاً على دعم هذه الاستجابة حول العالم».

شراكة

وأضافت: «باعتبارها مؤسسة عالمية رائدة في منع وإيقاف الجرائم العابرة للحدود، يعتبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شريكاً رئيساً لمؤسسة «رويال فاونديشن» فيما يتعلق ببرنامج «متحدون من أجل الحياة البرية»، كما تمثّل هذه الشراكة عمق وتنوع البرنامج دولياً حيث نعمل على دمج خبراتنا ومواردنا وإصرارنا على وقف جرائم الحياة البرية».

وأعربت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن سعادتها بانضمام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى مؤسسة»رويال فاونديشن«و مجموعة موانئ دبي العالمية لتوحيد الجهود والحفاظ على الأنواع الحيوية على كوكبنا.

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