انطلاق الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود 26 الجاري

المصدر: دبي - وام

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تستعد اللجنة الإعلامية للحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود والمتمثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وبالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» لإطلاق الحملة لصيف 2023 وذلك العام الرابع على التوالي تحت شعار «خمسة لسلامتك» في الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 25 سبتمبر المقبل.

وتأتي الحملة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز توجهات حكومة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة لتكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمن والسلامة والأساليب والسلوكات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات وتحديداً في أثناء تعبئة المركبة بالوقود وتعزيز الالتزام بالممارسات السليمة في تعبئة الوقود والمتمثلة في إبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند دخول المحطة وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك والتأكد من إغلاق خزان الوقود.

وسيتم تنفيذ الحملة عبر مجموعة من الأدوات والوسائل الإعلامية بهدف ضمان تحقيق أوسع انتشار لرسائلها التوعوية والتي سيتم بثها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي لشركاء الحملة ومنصات التواصل الاجتماعي لوسائط الإعلام بالدولة وشاشات محطات الوقود المنتشرة في الدولة.

وتشكل الحملة مبادرة مبتكرة لتعزيز التزام مستخدمي محطات الوقود التعليمات والإرشادات التي من شأنها المحافظة على سلامتهم ولا سيما في ظل نجاح نسختها الثالثة بتحقيق نتائج متميزة أسهمت في رفع نسبة الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة بمحطات الوقود من %54 إلى %74 ونسبة التوعية من %89 إلى %95.

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