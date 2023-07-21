«دبي لرعاية النساء والأطفال» تطور خدماتها

المصدر: (دبي - وام)

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بحثت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الخطط والحلول العملية لتعزيز ورفع كفاءة خدمات الرعاية والتأهيل التي تقدمها للمتعاملين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم على مدار يوم واحد بفندق ميلينيوم بلايس مردف بدبي، وخصص للمتعاملين الخارجيين من مختلف الجنسيات، لاستعراض أبرز نقاط القوة والضعف في معطيات برامج الخدمات المقدمة، بهدف تعزيزها وتطويرها، بحضور شيخة سعيد المنصوري، المدير العام للمؤسسة بالإنابة، إلى جانب مديري وموظفي الوحدات المعنية.

وشكل إطلاق إدارة الرعاية والتأهيل في المؤسسة «مبادرة بصمة» تأكيداً لحرصها على تحسين تجربة المتعاملين والوصول إلى تحقيق النسبة الأعلى من رضاهم عن أداء المؤسسة أثناء حصولهم على الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والإيوائية وخدمات مركز الاتصال والخط الساخن، إلى جانب خدمات التمكين.

وأكدت شيخة المنصوري أن اللقاء الدوري يأتي في سياق إنجاز رؤية المؤسسة المتمثلة في الوصول إلى تحقيق أواصر قوية ومجتمع آمن عبر التواصل المباشر مع المتعاملين.

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