20 مجسماً تستحضر الماضي في «ليوا للرطب»

المصدر: (ليوا- وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يضم مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19 نحو 20 مجسماً تراثياً تروي تفاصيل وذكريات من الماضي وتبين للأجيال مسيرة التطور والحداثة للدولة وعادات وتقاليد المجتمع المرتبطة بكرم الضيافة.

ويتم عرض المجسمات التراثية في وسط موقع المهرجان ضمن ركن يستطيع الزوار زيارته والاطلاع على مكوناته والتعرف على تفاصيل «بيت الشعر» ومحيطه في الماضي.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان مسابقة لـ «أجمل مجسم تراثي» ضمن مسابقات المهرجان، ووضعت لها 10 جوائز قيمة، إذ يتم الإعلان عن الفائزين بعد انتهاء لجنة التحكيم من تقييم الأعمال المشاركة ومطابقتها لمعايير وشروط المسابقة.

ويتم تقييم المشاركات وفق معايير تراعي جودة التصنيع والتناسق العام للمجسم في الحجم بين البيت ومحتوياته والبيئة المحيطة به وأن تظهر تفاصيل الحياة قديماً.

وتشترط المسابقة أن يكون المجسم مصنعاً من طرف المتسابق نفسه مع تقديم شرح شامل للقطع وطريقة التصنيع من المتسابق، ومراعاة شروط المجسم على أن لا يزيد حجمه عن 2 متر في 2 متر ولا يقل عن 1.5 متر في 1.5 متر، وأن يكون سهل الفك والتركيب والنقل.

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