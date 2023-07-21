تدريبات عملية وزيارات ميدانية لـ«أبطال شرطة الغد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي تدريبات عملية، وزيارات ميدانية للمشاركين والمشاركات في النسخة الخامسة لبرنامج «أبطال شرطة الغد»، بهدف استثمار أوقات فراغ طلبة المدارس، خلال العطلة الصيفية، وإكسابهم المهارات الإيجابية في مختلف المجالات العملية.

واشتملت فعاليات البرنامج على تدريبات ميدانية في الجيوجيستو، والرماية الافتراضية، والتدريب الأمني، وغرس مفاهيم الالتزام بالقوانين والأنظمة، وتعزيز الجوانب الشخصية، وزيادة الثقة بالنفس، وتحفيز الحس الأمني لدى الطلبة.

واطلع «أبطال شرطة الغد»، ضمن برنامج الزيارات الميدانية على مهام غرفة العمليات المتنقلة، وتعرفوا إلى مهام دوريات السعادة، والدورية الذكية، ودورية الأطفال، وإجراءات الضبط المروري، والأنظمة الحديثة، وشمل البرنامج أنشطة توعية مرورية، بجانب المبادرات، التي تسهم في الحد من الحوادث.

وزار أبطال شرطة الغد نادي تراث الإمارات- مركز العين النسائي، وقدمت ميثاء راشد السويدي مديرة المركز شرحاً لهم حول الحرف التراثية اليدوية وحياة الأجداد وطرق معيشتهم، مؤكدة أهمية الحفاظ على تراث الآباء والأجداد، وذلك ضمن جولة للمشاركين في أنحاء المركز، والتقاط الصور التذكارية ومشاهدة فيديو عن تاريخ وتراث دولة الإمارات.

وخصص البرنامج زيارات لفئة الإناث، شملت عدداً من إدارات شرطة أبوظبي، تعرفن خلالها على مهام وجهود حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، حيث شملت مركز نظم المعلومات والاتصالات، وكان في استقبال الطالبات المقدم أحمد محمد بن هادي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، وقدم شرحاً عن غرفة المراقبة التقنية، وأحدث التقنيات المتطورة، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة

وقدم المركز 3 محاضرات تثقيفية، الأولى بعنوان «الذكاء الاصطناعي»، والثانية بعنوان «خدمة أمان»، والثالثة بعنوان «الفلك والنجوم»، وفي ختام الزيارة جرى توزيع الهدايا التذكارية على الطالبات.

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