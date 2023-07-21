شرطة أبوظبي تفوز بجائزة دولية مرموقة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة بإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة بفئة أفضل حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن جائزة «تميز الأعمال العالمية Global Business Excellence Awards لعام 2023»، والتي تعد من أبرز جوائز التميز، وأكثرها مشاركة من منظمات القطاعين الحكومي، والخاص في جميع أنحاء العالم.

واعترفت الجائزة بالحملة الإعلامية «خلك حذر» كونها أفضل حملة تواصلية عالمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبرتها أكثر الحملات الإعلامية العالمية نجاحاً وتميزاً على مستوى التخطيط والإعداد، وأفضلها تخطياً للتحديات أثناء التنفيذ، آخذة في الاعتبار النتائج المؤثرة، التي حققتها الحملة، في تحقيق الأولويات والأهداف المؤسسية، بدءاً من موضوع الحملة، وأهميته البالغة في الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه الجرائم المقلقة، مروراً بالأدوات التواصلية المبتكرة للحملة، وتنوع المواد والرسائل والقنوات الإعلامية المستخدمة، وصولاً للنتائج المتميزة للحملة، والمتمثلة في الانتشار والتأثير، وتفاعل المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي توجيهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيزها المستمر للابتكار والإبداع والحداثة في كل المجالات، والتي كان لها بالغ الأثر في ريادة شرطة أبوظبي، وتصدرها قوائم ومؤشرات التنافسية، وفوزها بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تأكيداً للجهود والمشاريع المستمرة لاستدامة التطوير، واستشراف آفاق المستقبل.

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