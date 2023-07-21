تكريم «نجوم الجاهزية» في نادي ضباط شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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كرم العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، في نادي الضباط، نجوم الجاهزية من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والذين استطاعوا تحقيق مستوى مُتقدم من الجاهزية البدنية، وذلك بحضور العقيد عبدالعظيم كمكار، مدير مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية بشرطة دبي، وعدد من الضباط. وأشاد العميد المنصوري، بالموظفين الـ10 الذين تم اختيارهم كنجوم للجاهزية البدنية، مؤكداً أن وصولهم وتحقيقهم إلى مستوى ومرحلة عالية من الجاهزية واللياقة البدنية يعكس حرصهم واهتمامهم بهذا الجانب المهم في حياة الإنسان الشخصية، وكذلك في الحياة العملية وخاصة للعسكريين الذين يتطلب منهم المحافظة على الجاهزية البدينة واستدامتها نظراً لطبيعة العمل، والواجبات والمهام التي تتوجب عليهم.

وأكد العميد المنصوري، أن القيادة العامة لشرطة دبي تمتلك منظومة احترافية وعالية المستوى تُعنى بمتابعة الجاهزية البدنية وجودة الحياة لموظفيها، وسخرت لذلك الممكنات اللازمة، منها استحداث مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والذي يعتبر الآن الأول من نوعه في القطاع الشرطي، وجاء استحداثه من منطلق أن جاهزية رجل الأمن تكمن في الصحة واللياقة البدنية العالية. وثمن العميد المنصوري، جهود ودور المركز في تقديم الرعاية والاهتمام والتوعية للموظفين، والبرامج التي تساعدهم على رفع مستوى الجاهزية البدنية، وتنظيم الورش والملتقيات وتسليط الضوء على المتميزين.

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