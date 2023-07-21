الصحف التركية: الإمارات شريك استراتيجي ونتائج زيارة أردوغان «فاقت التوقعات»

المصدر: أبوظبي-وام

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أكدت الصحف التركية الصادرة صباح أمس، الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرة إلى أن التقارب الإماراتي - التركي يبقى خياراً استراتيجياً ومتناغماً مع التغيرات السياسية التي تشهدها السياسات الخارجية في المنطقة والعالم عموماً.

وأشادت الصحف الرئيسية في تركيا بنتائج الزيارة، مؤكدة أنها «فاقت التوقعات»، وأن العلاقات الإماراتية التركية والمشاريع والتفاهمات التي تمت خلالها تستكمل ما تم البناء عليه خلال العامين الماضيين للوصول إلى عوائد ومنافع كبرى على اقتصاد البلدين على المديين المتوسط والطويل.

وقال الخبير الاقتصادي قدير ديفيلي لصحيفة الحرية التركية «hurriyet» إن أرقام الصفقات وأوجه التعاون المعلن عنها في الزيارة فاقت التوقعات.

نظرة إيجابية

وأكد ديفيلي أن هناك نظرة إيجابية تامّة تجاه تنامي الاستثمارات الثنائية واهتمام رؤوس الأموال بالاستثمار المشترك والمدعوم بالتطورات الدبلوماسية على صعيد العلاقات بين الإمارات وتركيا، خصوصاً من حيث مردودها على الاقتصاد التركي.

وأكدت الصحيفة في تغطيتها للزيارة أن تركيا تحتاج إلى تدفق قوي للعملات الأجنبية على المدى القصير وقالت: «نحن نعلم بالفعل أن لدى الإدارة الاقتصادية الجديدة جهوداً حثيثة لتعزيز الاقتصاد، وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الإمارات والدول الخليجية ربما تشكل نقطة تحول هامة للاقتصاد التركي لمواجهة ضغوط عجز الحساب الجاري والضغوط على سعر الصرف والأهم من ذلك التوقعات الخاصة بعوائد الاستثمارات المباشرة على المديين المتوسط والطويل».

وفي مقال رأي نشرته صحيفة (الصباح) اليومية التركية، أكد الكاتب محي الدين أنامان، أن التقارب التركي الخليجي يأتي في إطار تغيرات كبرى تشهدها المنطقة والعالم عموماً، تقوم على مبدأ إعادة هيكلة توجهات السياسات الخارجية للعديد من الدول حول العالم.

ورأى الكاتب أن تنويع تركيا علاقاتها الخارجية وتقليل اعتمادها على القوى العالمية وزيادة استقلاليتها في السياسة الدولية، يترجم الخطوات والتفاهمات الأخيرة مع العديد من الدول الخليجية والإسلامية .

وأكد الكاتب أن ذلك التغيير يتطلب تنويعاً في السياسات الخارجية، وتناغماً مع التوجه نحو الإقليمية، فالتطورات الإقليمية والعالمية سواء تلك المرتبطة بالتغيرات في سياسات الدول وأزمة «كوفيد 19» والصراعات التي يشهدها العالم حالياً، غيّرت كلياً ميزان القوى الإقليمي وقادت إلى تعديل الأوراق .

مشاركة

من جهتها أبرزت صحيفة «يني شفق» التركية زيارة قرينة الرئيس التركي أمينة أردوغان أمس «الأول للاتحاد النسائي العام في الإمارات، ومشاركتها في اجتماع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وقالت الصحيفة: «أطلعت نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي عقيلة الرئيس التركي، على الفعاليات والأعمال التي ينجزها الاتحاد، ووقعت الضيفة على دفتر الزيارات في القاعة التي تُعرض فيها جوائز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية كما زارت السيدة الأولى في تركيا ورش الحرف اليدوية التقليدية والتقت بالنساء العاملات هناك».

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