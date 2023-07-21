أمينة أردوغان تشيد بدعم الشيخة فاطمة لمسيرة المرأة 

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشادت حرم الرئيس التركي أمينة أردوغان ، بدعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ،لمسيرة المرأة وتعزيز جهود تمكينها .جاء ذلك خلال زيارتها والوفد المرافق ،مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي ، حيث كان في مقدمة مستقبليها معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك في كل المجالات، والقطاعات المعنية بالمرأة.وأعربت نورة السويدي عن اعتزازها بالزيادة الكريمة، متمنية لأمينة أردوغان إقامة سعيدة في بلدها الثاني، كما أبدت اعتزازها بعلاقات دولة الإمارات الطيبة مع جمهورية تركيا الصديقة، والتي تزداد رسوخاً في ظل التفاهم والتعاون المشترك، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة في الدولتين الصديقتين.

إنجازات

وتعرفت أمينة أردوغان، خلال الزيارة على إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال دعم وتمكين المرأة، والتي جاءت نتيجة الاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لهذا الملف الحيوي لتحقيق كل ما من شأنه مراعاة قيم ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في شتى ميادين العمل والحياة المشتركة، حتى أصبح ملف التوازن بين الجنسين واحداً من الملفات المهمة عالمياً، لما شهده من إنجازات نوعية بمؤسسات الدولة، وما حققته الإمارات من نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

واطلعت على مبادرات وبرامج ومشاريع الاتحاد النسائي العام، التي جاءت ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بضرورة استشراف مستقبل المرأة الإماراتية والسعي للتطوير المستمر، عبر تطويع أفضل الممارسات، بما يتوافق مع خصوصيتها، وإعداد أحدث الدراسات والخطط المبتكرة، وتزويد صانعي القرار بالمعلومات الموثقة والمستوفية، بما يساعدهم على إقرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسيات، ولضمان تحقيق كل ما يجعل من المرأة شريكة رئيسية مستدامة، ولعل من ضمنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، التي عملت على توفر إطار عمل مرجعي للمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني .

مواكبة

من جهتها قالت أمينة أردوغان حرم رئيس الجمهورية التركية: سعدت جداً بزيارة الاتحاد النسائي العام، الذي أسسته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم المرأة.

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