«أصدقاء مرضى السرطان» تؤكد أهمية الفحص الدوري

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

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أكدت جمعية أصدقاء مرضى السرطان أهمية تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر والفحص الدوري عن كافة أمراض السرطان – خصوصاً – سرطان الساركوما، والذي يتضمن 70 نوعاً مختلفاً من الأورام التي تصيب العظام والأنسجة، الرخوة كالعضلات، والدهون، والأوعية الدموية، والأعصاب، والأوتار، والمفاصل، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الساركوما، والذي يهدف إلى الوقاية من ذلك المرض.

وأكدت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن الجمعية منذ أكثر من عقدين، تسلط الضوء على أهمية الكشف المبكر ودوره الرئيس في التغلب على السرطان والتعافي منه، وتقدم الدعم اللازم للمصابين بأنواعه المختلفة، ومن بينها سرطان الساركوما، مشددةً على ضرورة عدم إهمال أي أورام تنمو بسرعة، والحصول على العناية الطبية الفورية في حال الشعور بألم حاد في العظام أو حولها، مبينة أنه على الرغم من مخاطر «الساركوما»، لاسيما أنه يصعب التعرف على أعراضه، تؤكد البحوث على عدم وجود وعي كافٍ به، الأمر الذي دفع الجمعية لتعزيز جهودها في هذا الاتجاه لتغيير الواقع، من خلال رفع مستوى الوعي به.

تحذير

وتحذر الملا من عدم وجود أعراض محددة وواضحة لسرطان الـ «ساركوما»، مشيرةً إلى أن نشر الوعي بهذا المرض وعلاماته وأعراضه المبكرة مهم جداً لعدة أسباب، أبرزها أن «الساركوما يصيب الأشخاص بدون أعراض محددة، ما يجعل الكشف المبكر عنه صعباً جداً، ولهذا يسهم تعزيز الوعي به في تمكين الأشخاص ومزودي الرعاية الصحية من تحديد أي أعراض محتملة،وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وقالت إنه لتعزيز الوعي المجتمعي بمجموعة سرطانات الـ«ساركوما»، تسلط الجمعية الضوء على أبرز المعلومات المتعلقة بها، وهي أن هناك أكثر من 70 نوعاً مختلفاً من الـ«ساركوما»، يمكن تصنيفها ضمن نوعين أساسيين،هما ساركوما الأنسجة الرخوة، وساركوما العظام، كما أنه يصيب الأنسجة الرخوة في أي مكان في الجسم، و- غالباً - ما يستهدف الذراعين والساقين والصدر، ويمكن أن يصيب البطن، والمعدة والأمعاء، والحجاب الحاجز،والأعضاء الداخلية، كما أن ذلك النوع من السرطانات يعد نادراً جداً،ولا يتجاوز نسبته 2 % من إجمالي حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنوياً، كما أن الأعراض الأساسية للإصابة،تشمل الأورام التي تكبر بسرعة، أو الألم في العظام أو حولها، إضافة إلى الأعراض الأخرى، منها آلام المعدة، والشعور بالإعياء والتعب، وفقدان الشهية، وخروج الدم مع البراز، والتقيؤ المتكرر.

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