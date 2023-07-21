الإمارات وتركيا..قفزات كبيرة في تحول الطاقة ومواجهة تغير المناخ  

المصدر: أبوظبي-وام

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حققت دولة الإمارات والجمهورية التركية قفزات كبيرة في مجال تحول الطاقة خلال العقد الأخير، وتواصلان مساعيهما في هذا الإطار لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

ويُرجح أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا الطاقة والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وغيرها من مجالات الطاقة المتجددة.

اعتماد

واعتمدت الإمارات مؤخراً استراتيجية وطنية للهيدروجين تهدف لترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الثماني سنوات القادمة، عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد.

وشهدت تركيا تنوعاً كبيراً في مزيج الطاقة الخاص بها في العقد الماضي، وحققت الطاقة المتجددة نمواً مذهلاً، حيث تضاعف توليد الكهرباء المتجددة ثلاث مرات في العقد الماضي، بحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة.

وأكد عبدالله حميد الهاملي رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال المشترك الإماراتي التركي، أن الشراكات الإماراتية التركية من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال تحول الطاقة.

وأشار إلى أن الاقتصاديات العالمية التي تتمركز في الصفوف الأولى هي التي تحتضن مشاريع الطاقة النظيفة وتحول الطاقة، ولا شك أن الاقتصادين الإماراتي والتركي من أبرز اللاعبين العالميين في هذا المجال.

اجتماعات

وقال: «شهدت اجتماعات منتدى الأعمال الإماراتي التركي الذي عُقد في أبوظبي، حضوراً كبيراً من قبل مصنّعين ومستثمرين أتراك يعملون في مجال الهيدروجين الأخضر والحديد الأخضر كذلك، ومن الجانب الإماراتي كان هناك ممثلون عن جهات عدة معنية بتحول الطاقة، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتناقل الخبرات ما بين الجانبين».

وأكد أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من التنسيق وجذب الخبرات والاستثمارات المشتركة في كلا الجانبين.

وأوضح أن تجربة دولة الإمارات رائدة في مجالات الطاقة النظيفة المختلفة كالطاقة الشمسية على سبيل المثال، وبالتالي فهذا مجال يمكن أن يفيد الجانب التركي.

اتفاق

وضمن الاتفاقيات الإستراتيجية ومذكرات التفاهم التي تبادلها عدد من الجهات بدولة الإمارات والجمهورية التركية في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتيين تنفيذ استثمارات ومشاريع في إطار خطط طموحة تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، حيث تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، تخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.

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