عبد الله المزروعي: محطة فارقة لتعزيز الشراكة 

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الإمارات والجمهورية التركية دخلتا محطة جديدة من المحطات الفارقة التي تعزز أواصر علاقات الشراكة المتنامية بينهما على الأصعدة كافة، نحو تطوير مسارات التعاون الثنائي والبنّاء في مختلف المجالات، وذلك بما ينسجم مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في «منتدى الأعمال الإماراتي – التركي»، الذي ناقش الفرص الجديدة للتعاون المشترك بين الإمارات وتركيا في قطاعات وأنشطة التجارة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات.

وأشار المزروعي إلى أن أهمية الزيارة التركية تكمن في تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وتركيا، وفتح الباب واسعاً أمام مزيد من فرص الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين، والتي كان أبرزها وأحدثها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها في مارس الماضي، والتي حملت توقعات إيجابية لاقتصادات البلدين فيما يتعلق بالمساهمة في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في خمسة أعوام.

ووصف هذه الخطوة بالإيجابية لمجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكداً حرص اتحاد غرف الإمارات على العمل المشترك مع النظراء في الجانب التركي لبحث آفاق التعاون والاستثمار المتبادل في السوقين الإماراتي والتركي، الزاخرين بالكثير من الإمكانات والمقومات الناجحة والفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز