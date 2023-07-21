«الهلال الإماراتي» تطلق مبادرة لتمكين اللاجئين بالأردن

المصدر: عمّان - وام

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة نوعية جديدة لتمكين اللاجئين في الأردن ضمن الجهود التي يضطلع بها معرض عطايا في مجال استدامة العطاء.

وتضمنت المبادرة تدريب وتمويل مشاريع صغيرة ضمن مشروع «التداخل الرقمي من أجل تحسين سبل العيش» والتي أثمرت عن تدريب 248 مستفيداً ومستفيدة من السيدات والشباب والأشخاص من أصحاب الهمم من الأردنيين واللاجئين من الجنسيات المختلفة، بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية «جهد».

وتم تحت رعاية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية افتتاح معرض «عطايا»

في العاصمة الأردنية عمّان بتنظيم من الهلال الأحمر الإماراتي وتم خلاله عرض منتجات 47 مشاركاً ممن خضعوا للدورات التدريبية ضمن مشروع تحسين سبل كسب العيش.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان أن ما تقوم به دولة الإمارات تجاه الأشقاء والإنسانية جمعاء، خاصة اللاجئين واجب أخلاقي ورسالة إنسانية راسخة تعكس توجيهات القيادة الرشيدة، من خلال توفير ما أمكن من الاحتياجات والخدمات والتدريب، بروح من التعاون والمحبة والتكافل دون تمييز.

من جانبها، نقلت هند المحيربي مدير إدارة مشروع عطايا في بداية كلمتها تحيات سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، رئيس لجنة عطايا العليا، للحضور والمشاركين في المعرض، الذي يعتبر أحد ثمار مبادرة عطايا من أجل تحسين فرص العمل للاجئين والأردنيين على حد سواء.

وقالت إن معرض «عطايا» الذي انطلقت أولى دوراته في العام 2012 برعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، ساهم خلال السنوات الماضية في ابتكار حلول جذرية للعديد من القضايا الإنسانية المهمة في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية الأخرى، ونفذ في هذا الصدد 33 مشروعاً تنموياً في 15 دولة حول العالم لذا كان لابد من المضي قدماً في هذا التوجه، وتحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية، واتباع رؤية قيادة دولة الإمارات في الاستدامة في العطاء في المجال الإنساني.

وأشارت إلى أن سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، وجهت العام الماضي بتخصيص ريع الدورة الثانية عشرة لمعرض عطايا، لتبني مبادرة نوعية جديدة ورائدة، تمثلت في تمكين اللاجئين في عدد من الدول، من ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية «جهد»، وعليه تم بالفعل تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وتجاوز عدد المتدربين المخطط له في هذا الصدد، 65 % ليشمل 248 متدرباً من اللاجئين والأردنيين، خضعوا لدورات مكثفة في التداخل الرقمي لرواد الأعمال الصغيرة.

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