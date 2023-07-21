مشاورات قنصلية بين الإمارات وأذربيجان

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عقدت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان اجتماع الدورة الأولى للجنة المشاورات القنصلية بينهما لدفع وترسيخ التعاون في جميع المجالات القنصلية المشتركة لرعاية وخدمة مواطني البلدين.

وترأس الاجتماع الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي فيصل لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية من جانب دولة الإمارات، وإميل سافروف، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الأذربيجانية من الجانب الأذربيجاني.

وأكد فيصل لطفي أهمية التعاون في المجال القنصلي ودوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بما تحقق من تطورات إيجابية في الأعوام الماضية.

وعلى صعيد العلاقات القنصلية الثنائية عبر عن شكره للجهود التي بُذلت من الجانبين لتقديم خدمات قنصلية متميزة وتسهيل تنقل مواطني البلدين مشيراً إلى أن ما يقرب من 10000 مواطن إماراتي زاروا أذربيجان في الربع الأول من سنة 2023.

وأشاد إميل سافروف، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الأذربيجانية بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تؤديه من دور حيوي على مختلف الصعد مؤكداً أهمية هذه اللجنة في تعزيز أطر التعاون القنصلي في المجالات كافة. وبحث الجانبان في الاجتماع عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين وخطط متابعتها وتطويرها وتعزيز التعاون القنصلي المشترك .

واستعرض الجانب الإماراتي نبذة عن خدمة التصديق الإلكتروني والمتضمن ملخصاً عن القرار الوزاري بشأن التصديق على الفواتير التجارية ونبذة عن نظام تصديق المستندات الإلكتروني ومشروع البعثة الذكية.

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