محمد بن زايد يدعو رئيسي بنغلاديش وكولومبيا لحضور «COP28»

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى محمد شهاب الدين، رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي. وسلّم الرسالة عبدالله علي الحمودي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.

رسالة

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، تتضمن دعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي. سلّم الرسالة إلى كارلوس رامون غونزاليس، رئيس ديوان الرئاسة الكولومبية،

سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى كولومبيا.

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