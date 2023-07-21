وسائل الاتصال قرّبت النيادي من متابعيه وعائلته

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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وفرت وسائل الاتصال المتنوعة والمختلفة بين الفضاء والأرض فرصة مثالية للتواصل المباشر بين رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مع فرق المحطة الأرضية، ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن عائلته، والتي جعلته قريباً جداً منهم إلى حد كبير، خلال مدة مهمته، التي تصل إلى 6 شهور على متن محطة الفضاء الدولية.

تواصل مباشر

وتتنوع أدوات وطرق الاتصال بين رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، ومراكز التحكم الأرضية، بالإضافة إلى عائلاتهم ومحبيهم ومتابعيهم الشغوفين بالفضاء، والتي تتمثل في الاتصال، عبر الأقمار الاصطناعية، وشبكة الإنترنت المتوفرة بمعدل إرسال قوي، يتيح لهم إرسال المقاطع التصويرية والصور، واستخدام البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة الراديو الهوائي.

وتكون جميع أنظمة الاتصال على متن محطة الفضاء الدولية مزودة بأجهزة رئيسية، وأخرى احتياطية، وذلك لضمان توفير اتصال دائم، ومستمر مع المحطات الأرضية، في حال تعطل الأجهزة الرئيسية، وفقدان الاتصال بشكل واضح، خصوصاً أن السرعة الكبيرة لمحطة الفضاء الدولية، والتي تبلغ نحو 27 ألف كيلومتر في الساعة، تتطلب أن تكون المحطة الدولية، مرتبطة بشكل متواصل وقوي مع العديد من مراكز التحكم والمراقبة الأرضية حول العالم.

تواصل دائم

وخلال الأشهر الماضية من مهمته كان النيادي على تواصل دائم مع عائلته، خصوصاً من خلال شبكة الإنترنت، التي تتيح له تواصلاً مباشراً معهم، كما لو أنه بجانبهم في أي مكان قريب منهم، فيما جعلت هذه الطريقة من الاتصال، من اطمئنان عائلته على صحته ومعرفة ومتابعة أخباره، أمراً سلساً ومتواصلاً .

وفيما يخص متابعي النيادي والشغوفين والمهتمين بالفضاء فإن فرصة التواصل معهم كانت دورية ومتكررة، وذلك عبر سلسلة حدث «لقاء من الفضاء»، والتي حضرها أكثر من 8300 شخص حتى الآن، من المهتمين بتفاصيل أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، فيما يتم ذلك عبر توفير اتصال مباشر معه، من خلال محطة التحكم الأرضية في أمريكا، والتي تنقل بثاً مباشراً معه، ليتواصل معه الجمهور، ومن ثم إلقاء أسئلتهم ليجيب عنها.

موجات راديو

وينظم مركز محمد بن راشد للفضاء كذلك اتصالات دورية مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، عبر موجات الراديو، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي، حيث يتم إجراء الاتصال اللاسلكي، من خلال المحطة الأرضية داخل المركز، بالتزامن مع عبور محطة الفضاء الدولية فوق دول الخليج العربي، ويستخدم راديو الهواة طيفاً واسعاً من الترددات، للتواصل بين الأفراد والجماعات، وحتى في المناطق النائية والفضاء، مما يجعله أداة اتصال قيمة.

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