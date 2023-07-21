«طرق دبي» تستقبل طلبة «أجيال» للتدريب الصيفي

المصدر: (دبي- البيان)

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استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الطلبة من المرحلتين الثانوية والجامعية المشاركين في النسخة الثامنة من برنامج التدريب الصيفي السنوي «أجيال»، حيث يتضمن البرنامج التدريب الميداني في مختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة إلى جانب حضور ورش تدريبية (عن بُعد) لتنمية وعي الطلبة في مجال مهارات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي من خلال منصات أكاديمية عالمية.

وأوضحت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أن برنامج «أجيال» يهدف إلى تأهيل الطلبة وتعريفهم بأهداف وأنشطة الهيئة.

وأضافت عذاري، يمتد البرنامج لمدة شهرين (يوليو وأغسطس) ويقدم ورشاً تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية .

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