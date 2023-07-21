«كهرباء دبي» و«صن غرو» العالمية تبحثان التعاون في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «صن غرو»، المزود العالمي الرائد لأنظمة محولات التردد للطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة. وضم الوفد، الذي ترأسه تشاو رينشيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، تومسون مينغ، نائب الرئيس لحلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية والتخزين، ولين تشيا، مدير أول، إدارة الحسابات الاستراتيجية الخارجية. وخلال الاجتماع، تبادل معالي سعيد الطاير وتشاو رينشيان وجهات النظر حول التوجهات الحالية في السوق، والأهمية المتزايدة لحلول الطاقة المتجددة في المنطقة، كما ناقشا أوجه التعاون والشراكات المحتملة بين «صن غرو»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، لتعزيز اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

مصادر

وسلط معالي الطاير الضوء على مشاريع ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، والتي تشمل مختلف تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية مصدراً جديداً لطاقة المستقبل، إضافة إلى تقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا.

استراتيجية

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وستصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجمع، الذي تبلغ استثماراته 50 مليار درهم إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 .

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