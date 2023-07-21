468 ألف شهادة عدم ممانعة للصيانة بحرم الطريق خلال 9 سنوات في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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بلغ عدد شهادات عدم الممانعة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق، التي أصدرتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منذ عام 2014 حتى يونيو 2023 قرابة 468 ألفاً و400 شهادة، وتقدم هذه الخدمة للجهات ومزودي الخدمات المعنيين بتنفيذ أعمال مشاريع البنية التحتية المقترحة، ضمن حرم الطريق.

محطة واحدة

وقالت ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة: «إن نظام شهادات عدم الممانعة الإلكتروني جزء من مبادرة المدينة الذكية، أطلق في عام 2014 لتوفير محطة واحدة لإصدار شهادات عدم الممانعة لمشاريع البنية التحتية مثل الطرق والاتصالات والمياه والكهرباء وخدمات البلدية، بأصول تزيد قيمتها على 500 مليار درهم، ويبلغ عدد المستخدمين المسجلين في النظام 3 آلاف و849 متعاملاً، فيما يبلغ عدد الشركات المسجلة في النظام قرابة 3 آلاف و911 شركة».

وأوضحت أن نظام «شهادات عدم الممانعة الإلكتروني» منصة متكاملة، تضم 10 جهات حكومية، و25 إدارة من مختلف الجهات، وذلك تحت مظلة واحدة، بهدف إصدار شهادات عدم ممانعة موحدة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق، ويتميز النظام بسهولة الاستخدام ونجاحه في تحقيق زيادة رضا المتعاملين، من خلال تحسين جودة الخدمة وتسريع تقديمها، بالإضافة لتعزيز الاستدامة، من خلال تقليل عدد الزيارات لمراكز سعادة المتعاملين وتقليل البصمة الكربونية، ويستغرق معدل إنجاز المعاملة يوماً واحداً إلى سبعة أيام، بحسب طبيعة وحجم الأعمال، وتصل صلاحية شهادات عدم الممانعة الصادرة إلى 6 أشهر.

وأشارت إلى أن الهيئة تتابع إدارة شهادات عدم الممانعة الإلكتروني وإجراء التحديثات والتطويرات المستمرة، بالإضافة إلى متابعة شكاوى واحتياجات المتعاملين، ويتميز النظام بأنه يتيح للمتعاملين التقديم على أكثر من 40 نوعاً مختلفاً من شهادات عدم الممانعة .

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