8 حوادث شائعة يتعرض لها الأطفال في المنازل

المصدر: دبي- نورا الأمير

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دعت هيئة الصحة في دبي إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث والإصابات المنزلية التي قد يتعرض لها الأطفال وصنفتها ضمن 8 حوادث شائعة شملت التسمم بالأدوية، السقوط، الاختناق بمواد غريبة، التسمم بالمبيدات والمنظفات، والغاز، حوادث انغلاق الأبواب، والإصابات الناجمة عن الأدوات الحادة، وحوادث الغرق.

وقدمت الهيئة نصائح لتفادي الحوادث من البداية، مؤكدة أن العديد من الأطفال يتعرضون لخطر الحوادث والإصابات المنزلية الناتجة عن الإهمال وسوء التخزين لبعض الأدوات والأغراض المنزلية مشددة على ضرورة التأكد من وجود شخص بالغ لمراقبة الطفل على الدوام، مع إلمام أحد مقدمي الرعاية بالإسعافات الأولية.

وأهابت الهيئة في دليل صادر عنها لتجنب وقوع الحوادث على اختلافها باتباع النصائح وتتضمن وضع الأدوية في أمكنة يصعب وصول الأطفال إليها، وشرح مخاطر تناولها دون إشراف، مع التشديد على عدم ترك مفاتيح الأبواب والاحتفاظ بها في مكان واضح ومعروف، مع عدم ترك الأدوات الحادة في متناول الأطفال واستخدام أوان مناسبة لعمر الطفل كالأواني غير القابلة للكسر وأدوات الطعام غير الحادة، مع التأكد من حفظ المبيدات ومواد التنظيف في أماكن مغلقة جيدة التهوية، وبعيدة عن متناول الأطفال، مع الحرص على تهوية المناطق المرشوشة بالمبيدات قبل استعمالها، مشددة على اختيار المكان المناسب والآمن لاسطوانة الغاز، مع التأكد من التمديدات وسلامتها وعدم تعرضها للحرارة والعوامل الجوية التي تتسبب في إتلافها واستبدال التالف منها فوراً.

ولتفادي حوادث السقوط نصحت بالتأكد من إقفال النوافذ بإحكام، ووضع حواجز وموانع مناسبة على النوافذ والشرفات والأماكن التي يعتاد الأطفال النظر منها إلى الخارج مع عدم ترك مواد سائلة لزجة على الأرضيات ووضع حواجز للسلالم وتثبيت الأثاث لمنعه من السقوط على الطفل، وفيما يتعلق بتفادي حوادث الاختناق بالأجسام الغريبة دعت إلى إبعاد القطع المعدنية والنقود عن متناول الأطفال- التأكد من مناسبة الألعاب لعمر الطفل والتخلص من الألعاب المكسورة لتجنب الاختناق بالقطع المكسورة، وفي حال وجود مسبح بالمنزل نصحت بوجود مراقب وقت سباحة الأطفال ووضع حواجز مناسبة للمسبح.

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