عجمان تحقق 99.9% في نسبة المياه المعالجة

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيق المياه المعالجة في الإمارة ما نسبته 99.9% من الكمية الناتجة، كما بلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الزراعة 4,995,000 متر مكعب، وفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2023.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الدائرة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للموارد، وتحقيقاً لهدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات، إضافة إلى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، موضحاً أن التعاون المتبادل مع شركاء النجاح يسهم في تحقيق أفضل النتائج في المجال الحيوي، الذي يلقي بظلاله على نواحي الحياة كافة، مضيفاً أن الدائرة قدمت تجربة نوعية بالتعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي، لمعالجة المياه الناتجة عن الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقاً للخطط المحددة.

وأشار إلى أن عملية المعالجة تأتي ضمن نظام المعالجة الثلاثية، التي تعد من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي.

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