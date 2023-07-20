محمد بن راشد للإسكان تحصل على ثمانية من شهادات الآيزو الدولية

المصدر: البيان

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في إنجاز يعكس مدى التزامها بمبادئ ومعايير التميز والابتكار والاستدامة، حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على ثمانية من شهادات الآيزو الدولية المرموقة في تأكيد جديد على حرص المؤسسة على تبنّي أعلى معايير الجودة واتباع أفضل الممارسات العالمية لتقديم خدمات نوعية على مستوى رفيع من التميز وسعيها الدؤوب لتحقيق أعلى درجات الرضا لعملائها.

وقالت مريم السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير: "يأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتقديم خدمات حكومية استباقية هدفها الأول إسعاد المتعاملين باتباع أفضل الممارسات في الإدارة والعمل، وجعل الابتكار والاستدامة مبادئ أساسية لمنظومة العمل في المؤسسة".

وأضافت: "مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مستمرة في تقديم حلول الإسكان الميسّرة بجودة عالية، مع تطبيق أفضل المعايير الدولية في قطاع الإسكان. ولاشك في أن تحقيق ثمانية من شهادات الأيزو الدولية المرموقة ما هو إلا حافز لفريق عملها على السعي نحو مستويات أعلى من التميز بما يعيننا على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات، ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز مكانة المؤسسة كجهة رائدة في قطاع الإسكان".

جاء ذلك على هامش اجتماع إدارة الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة، بحضور الاجتماع محمد الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان، وجاسم الشميلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم، لمناقشة سبل تطوير آليات مبتكرة لنيل المزيد من مظاهر التقدير الدولية التي تعد مؤشراً موضوعياً ومحايداً على مستوى أداء المؤسسة التي لا تتنازل عن التزامها الدائم بالجودة رفيعة المستوى.

وشملت شهادات الأيزو الثمانية التي حصدتها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: استمرارية الأعمال وخطط الطوارئ، وإدارة أنظمة الشكاوى، ونظام إدارة الجودة، ونظام أمن المعلومات، ونظام حوكمة التحوّل الرقمي، ونظام الحوكمة المؤسسية، ونظام ميثاق سعادة المتعاملين، إضافة إلى نظام استطلاعات الرأي.

ويسمح المعيار الدولي لـ "نظام إدارة استمرارية الأعمال" أيزو 22301 بترتيب الأوليات وفهم التهديدات التي تواجه المؤسسات. ويحدد المتطلبات اللازمة لتقليل احتمالية التعرض لحوادث والحد من آثارها السلبية وسبل التعافي من مضاعفاتها.

ويساعد أيزو "إدارة أنظمة شكاوى المتعاملين" على معالجتها بشكل فعال، وتحديد مواضع التطوير اللازمة للمساعدة إزالة أسباب الشكاوى من جذورها، فيما يساعد "نظام إدارة الجودة" على تلبية توقعات المتعاملين عبر مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات توضيح طرق الارتقاء بالخدمات.

ويُعد "نظام أمن المعلومات" محرك عمل فعال لتحقيق إدارة وحماية أصول معلومات آمنة وعالية الخصوصية، ويساعد على فهم آلية العمل وتحسينها باستمرار لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية. ويشكل "نظام حوّكمة التحوّل الرقمي" المواصفة القياسية الدولية لتوفير المبادئ والمفاهيم التي تخدم في تقييم وتوجيه ومراقبة استخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويسهم "نظام الحوكمة المؤسسية" في وضــع إطــار متكامــل وفعــال يضمــن النزاهــة والشــفافية والمســاءلة والامتثال للقوانيــن، ومكافحة الانحرافات المالية ومن أهمها جرائم الرشوة، حيث يحدد المعيار إجراءات نظام الحوكمة التي يتوجب على المؤسسة اتباعها في هذا الخصوص ويتم تضمين المعيار في الآليات المتبعة والضوابط الإدارية الحالية للمؤسسة، حيث يتبع المعيار هيكل الأيزو الرئيسي المشترك لمعايير نظام الإدارة، ما يحقق سهولة تكامله مع المواصفات الدولية الأخرى.

أما "نظام ميثاق سعادة المتعاملين" فهو مواصفة قياسية دولية توفر إرشادات حول تطبيق مدونات سلوك المتعاملين لتطبيقها وصولاً إلى تحقيق سعادة المتعاملين بتطوير آليات شفافة للتواصل معهم والتعامل بكفاءة مع الشكاوى والاستفسارات والاقتراحات، في حين يعد "نظام استطلاعات الرأي" مواصفة قياسية دولية توفر إرشادات للمؤسسة لمراقبة وقياس رضا المتعاملين لمساعدتها على فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم وبالتالي تحقيق سعادتهم مع التركيز على أهمية التواصل المستمر مع المتعاملين لاسيما من خلال تنفيذ استبيانات لقياس رضاهم بشكل دوري واستخدام البيانات التي تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين المتغيرة دورياً.

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