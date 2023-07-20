الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً .. رطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح .. جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.. يحدث المد الأول عند الساعة 16:25 والمد الثاني عند الساعة 02:59 و الجزر الأول عند الساعة 09:37 و الجزر الثاني عند الساعة 21:01 .

وبحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 23:38 و الجزر الأول عند الساعة 18:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:03 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 90 10

دبي 44 30 85 35

الشارقة 44 30 85 30

عجمان 40 31 100 55

أم القيوين 41 30 85 40

رأس الخيمة 42 30 75 25

الفجيرة 35 29 90 40

العـين 47 31 70 10

ليوا 47 28 85 10

الرويس 43 27 80 20

السلع 47 28 80 10

دلـمـا 41 29 85 25

طنب الكبرى 35 33 75 55

طنب الصغرى 35 33 75 55

أبو موسى 36 34 85 60

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