الرئيس التركي يغادر الإمارات

المصدر: وام

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غادر فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، البلاد اليوم بعد زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان في وداع فخامته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

كما كان في وداعه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وسعادة سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وعدد من كبار المسؤولين.

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