محمد بن راشد: ندعم ترسيخ الأخوّة وتعزيز الاستقرار وبناء جسور التعاون والسلام

المصدر: دبي ــ البيان

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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، إلى مدينة جدة على رأس وفد دولة الإمارات للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقدت أعماله أمس، وكذلك في اجتماعات القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «وصلنا بحمد الله لمدينة جدة لحضور القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.. قمتان تحتضنهما عروس البحر الأحمر.. ويرعاهما خادم الحرمين الشريفين.. ويحوطهما الشعب السعودي الشقيق بكل عناية واهتمام.. نتفاءل بكل ذلك.. وندعم كل ما من شأنه ترسيخ الأخوة.. وتعزيز الاستقرار والازدهار.. وبناء جسور التعاون والسلام».

كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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