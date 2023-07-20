اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا بـ 50.7 مليار دولار

المصدر: أبوظبي ــ وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، أمس، إعلان اتفاق مشترك لإنشاء «لجنة استراتيجية عليا» بين الإمارات وتركيا.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله والرئيس التركي توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة إجمالية بلغت نحو50.7 مليار دولار أمريكي وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتبادل معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب التركي هاكان فيدان مذكرات تفاهم واتفاقيات في المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي تضمنت التالي: اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة الجمهورية التركية في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين واتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

كما تضمنت اتفاقية قانونية في المسائل الجنائية وإعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا لجمهورية تركيا ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات للتعاون في مجال التحول الرقمي.

واتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية في تركيا في شأن تطوير مشروعات الطاقة والموارد الطبيعية.

ومذكرة في شأن التعاون في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة لجمهورية تركيا، ووكالة الفضاء التركية ومذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة تركيا ومذكرة تفاهم في شأن التعاون الاستراتيجي في الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن في الإمارات ووكالة الصناعات الدفاعية في تركيا ومذكرة تفاهم في تمويل ائتمان الصادرات بين شركة أبوظبي القابضة وبنك إكسيم التركي ومذكرة تفاهم للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل بين شركة أبوظبي القابضة ووزارة المالية والخزانة التركية ومذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية.

ووقعت وزارة الاستثمار في الإمارات ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتيين تنفيذ استثمارات ومشاريع في إطار خطط طموحة تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، حيث تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومشاريع النقل، تخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤسسة البترول التركية لاستكشاف مشاريع التنقيب والإنتاج والاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.

يشار إلى أن تركيا تُعد إحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، موزعة على 56 مليار دولار للواردات، وحوالي 35 مليار دولار للصادرات، وأكثر من 12 مليار دولار لإعادة التصدير، وذلك وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات.

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