أمين اتحاد «الغرف»: دفعة قوية للتجارة البينية والاستثمارات

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن علاقة القطاع الخاص في كل من الإمارات وتركيا شهدت زخماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، لا سيما منذ انعقاد إكسبو 2020 دبي في دولة الإمارات.

وأوضح، على هامش منتدى الأعمال التركي الإماراتي المنعقد في أبوظبي، بالتزامن مع زيارة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، أن زيادة التنسيق في العامين الماضيين شكل دفعة قوية للتجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، الأمر الذي سيكتسب المزيد من الدعم مع تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين خلال شهر مارس الماضي.

وأشار إلى أن علاقات غرف التجارة بدولة الإمارات مع القطاع الخاص في تركيا تعود لفترات طويلة وتوطدت بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي التركي مع لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا.

وتابع: «عقد المجلس اجتماعه الأول بتاريخ 23 نوفمبر 2021 على هامش الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة».

ولفت إلى أن التنسيق ما بين اتحاد الغرف الإماراتي والجانب التركي شهد زخماً كبيراً منذ بداية فعاليات إكسبو 2020، إذ تم عقد أكثر من 35 لقاءً ثنائياً منذ ذلك الوقت لغاية الآن على شكل منتديات ومؤتمرات وورش عمل خاصة بالمصدرين بدولة الإمارات.

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