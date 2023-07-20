رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال: نسعى لتوسيع الشراكات

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أكد عبدالله حميد الهاملي رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال المشترك الإماراتي التركي، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد ازدهاراً كبيراً في الوقت الراهن وفي مختلف القطاعات.

وأشار على هامش منتدى الأعمال التركي الإماراتي المنعقد في أبوظبي أمس بالتزامن مع زيارة رسمية لرجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، إلى أن الاستثمارات التركية وصلت إلى نحو 19 مليار دولار خلال العام الماضي 2022 في دولة الإمارات، فيما وصلت الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى 5 مليارات دولار وهي مرشحة للنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة لا سيما بعد تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأضاف «إن طموحاتنا المشتركة وشراكاتنا في مختلف القطاعات والصناعات يمكن أن تقودنا إلى المزيد من التعاون الأمر الذي من شأنه أن يخلق الكثير من فرص الأعمال والوظائف».

وقال «نهدف إلى توسيع شراكاتنا في مختلف القطاعات كالطاقة والبنى التحتية والاستثمارات في القطاع الصحي والتكنولوجي والذكاء الاصطناعي والبتروكيماويات».

وأكد أن مجلس الأعمال ملتزم بالاستدامة والابتكار، مضيفاً أن هذا المجلس سيكون بمثابة منصة كبيرة من أجل تقوية العلاقات بين البلدين.

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