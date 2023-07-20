«دبي الصحية الأكاديمية» تحصل على اعتماد «الختم الذهبي»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية؛ أول نظام أكاديمي متكامل للرعاية الصحية في دبي، عن حصولها على اعتماد «الختم الذهبي» من اللجنة الدولية المشتركة؛ وهي إحدى أهم الهيئات في اعتماد المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية في العالم، ما يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بقدرات وكفاءة منظومة الرعاية الصحية في دبي، وسعي المؤسسة الحثيث نحو تحقيق الريادة في توفير رعاية استثنائية للمرضى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتمثل الاعتمادات الدولية في جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة تحت مظلة المؤسسة ميزة مهمة لقيمتها في إبراز خضوعها لتقييم صارم وامتثالها لسلسلة من المؤهلات المطلوبة في شروط الرعاية وسلامة المرضى وفق معايير عالمية متقدمة، وتعزيز ثقة المرضى وعائلاتهم في الخدمات المقدمة من خلالها.

وقالت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في المؤسسة المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال: «حصول المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للمؤسسة على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة إنجاز مهم، يبرز التزامنا الدائم بتقديم رعاية استثنائية لمرضانا في جميع الأوقات، وهو دليل قوي على جهود وتفاني فرق عملنا في رعاية المرضى تماشياً مع القيمة الأساسية للمؤسسة «المريض أولاً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز