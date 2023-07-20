«حكماء المسلمين» والأمم المتحدة يدعوان للمشاركة بـ«COP 28»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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دعا مجلس حكماء المسلمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الدينية والمجتمعية، إلى المشاركة في جناح الأديان بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية؛ بشأن تغير المناخ COP28، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن يرعى «المجلس» جناح الأديان في مؤتمر الأطراف، وهو الجناح الأول من نوعه في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ليكون بمثابة منصة عالمية للمشاركة الدينية والحوار بين الأديان، من أجل القيام بإجراءات أكثر طموحاً وفعالية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية، وإشراك الرموز والقيادات الدينية في خطط التصدي للتحديات العالمية، ومنها تحقيق العدالة البيئية.

وقال المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للمجلس «إن جناح الأديان يمثل مبادرة مهمة سوف يتميز بها COP28 لما يضمه من مشاركين يمثلون مختلف الأديان والثقافات من أجل الالتفاف حول قضية إنسانية مشتركة، وهي حماية مستقبل كوكب الأرض، انطلاقاً من الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به قادة الأديان وزعمائها لمواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة».

ووجه المجلس الدعوة للراغبين في تنظيم جلسة واحدة أو أكثر في جناح الأديان بمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين؛ بشأن تغير المناخ لاستكمال نموذج تأكيد الرغبة في المشاركة

https://faithatcop28.com، وذلك قبل حلول الأول من أغسطس 2023.

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