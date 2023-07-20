السفير التركي: علاقات الإمارات وتركيا نموذج متطور للتعاون التنموي

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أكد توجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن الجولة الخليجية لرجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والتي تشمل الإمارات، تعد الجولة الخارجية الأولى بعد الانتخابات الرئاسية التركية، وتعكس مدى التطور الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية - التركية بوجه خاص والعلاقات الخليجية التركية بوجه عام، ورغبة الإمارات وتركيا في ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون التنموي على مختلف الصُعد.

وقال إنه من المهم للغاية للمنطقة أن تعمل تركيا والإمارات سوياً، وهو ما تحقق خلال نحو عامين شهدا زخماً كبيراً في العلاقات الإماراتية التركية وشراكات مثمرة وبناءة بين البلدين، مؤكداً أن الإمارات وتركيا تريدان تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

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