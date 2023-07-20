أبناء الجالية التركية يشيدون بعمق العلاقات مع الإمارات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أشاد عدد من أبناء الجالية التركية بعمق العلاقات الإماراتية التركية التي تستند إلى روابط اقتصادية واستثمارية ومصالح متبادلة، معربين عن سعادتهم بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، وتطلعهم إلى تطويرها وتنمية آفاقها في مختلف الصعد، وموجهين تحية شكر وتقدير إلى القيادة الإماراتية على ما تبديه من اهتمام بتطوير وتمتين العلاقات الإماراتية التركية بما يسهم في تحقيق الازدهار والتطور للبلدين.

وقالوا إن دولة الإمارات تشكل بيئة ومناخاً استثمارياً واجتماعياً آمناً للمقيمين فيها.

وأكدت جونول سيلان المقيمة منذ 9 سنوات في الدولة أنها اختارت الإمارات وجهة لإقامة مشروعها العقاري نظراً لوفرة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة إضافة إلى عنصر الأمن والأمان الذي تمتاز به الدولة ويمثل نقطة قوة وجذب للمستثمرين وأصحاب المشروعات.

وقال ارسوي ايركازانجي، مقدم برامج تلفزيونية في قناة بلومبيرغ اتش تي ويعيش في الإمارات منذ 8 سنوات: عشت في دبي فترة طويلة مع عائلتي، وأشعر بأن الإمارات وطني فتركيا قريبة من الإمارات من الناحية الجغرافية وأيضاً الثقافية كما نتشارك بعض العادات، مشيراً إلى قوة العلاقات بين الدولتين وتحديداً من الناحيتين الاقتصادية والثقافية، فكلا الدولتين تعدان أسواقاً اقتصادية ضخمة ولدينا الكثير من مواطن القوة مثل الموارد والطاقات والمواهب الشابة.

أما محمد اونار اوغاز فعبر عن شعوره بالسعادة لكونه يقيم في دبي التي وصفها بالوطن الثاني، مشيراً إلى أن ما يميز الدولة قدرتها على توفير منصة مهمة للراغبين في العمل والبحث عن فرص حقيقة، إضافة إلى البيئة الصحية والآمنة والقدرة الهائلة على استيعاب الجنسيات كافة، مؤكداً أن الإمارات وتركيا تربطهما علاقات على الصعيد الاقتصادي والثقافي.

محمد الذي يمتلك وعائلته شركة متخصصة في مجال بيع المنسوجات المنزلية وملابس البحر، تعمل منذ سنة 2020 ولديهم متجر في أحد المراكز التجارية الكبرى بدبي، أشار إلى مساعيهم للتوسع وإيجاد سوق للمنسوجات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر تطوير أنماط عالية الجودة، عادّاً الإمارات بيئة للتطور والنجاح.

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