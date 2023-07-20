%93.5 جودة الهواء في عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن نجاحها في تحقيق مؤشر جودة الهواء في الإمارة بنسبة %93.5، وفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة والخاص بإحصاءات النصف الأول للعام الحالي 2023، سعياً لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز جودة المياه والهواء وضمان استدامة التنمية في الإمارة.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الجهود لا تتوقف للتطوير المستمر وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية وخاصة في قطاع الصحة العامة والبيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. وتابع المهندس الحوسني إن الدائرة تولي أهمية كبيرة لمجال جودة الهواء ومجابهة الملوثات بأنواعها كافة، مضيفًا إنه يتوافر في الإمارة شبكة من المحطات المعتمدة للقياس تتكون من 7 محطات موزعة على أنحاء الإمارة، كما نمتلك خطة مستقبلية لزيادة العدد إلى 10 محطات في السنوات المقبلة لتواكب التطور العمراني.

وقال إن المحطات تم تصنيفها حسب التصنيف المعتمد من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وأسهمت الرقابة عبر المحطات في رفع مستوى جودة الهواء إذ سجل المؤشر في الفترة ذاتها من العام الماضي من سنة 2022 ما نسبته %93.37، فيما حقق المؤشر في النصف الأول من سنة 2021 نسبة %87.85، ما يبرهن على سير الإمارة قدماً في المدن الخضراء.

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