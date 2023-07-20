دراجة كهربائية بمواصفات مميزة.. أول منتج في مختبرات «مجمع الشارقة للابتكار»

المصدر: الشارقة -البيان

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كشف مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار النقاب عن أول منتج من مختبرات الشارقة المفتوحة للابتكار «سويلاب»، وهو دراجة كهربائية «ثورية» تم تطويرها بعناية، وتتمتع بسرعة تصل إلى 150 كم/س ومدى يصل إلى 300 كم بشحنة واحدة فقط، مع سرعة شحن في أقل من 20 دقيقة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في المجمع بحضور الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة المجمع، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحسن المحمودي المدير التنفيذي للمجمع وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وتتميز الدراجة بتقنيات ذكية تساعد في كشف المناطق المحيطة وتنبيه الركاب من أي خطر، حيث تم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل الدولة بما يعكس التفوق والابتكار الوطني. وقدم المجمع الدراجة الكهربائية Sulmi, EB-ONE، المزودة بتقنيات متقدمة، بواسطة شركة «سولمي» Sulmi الوطنية الناشئة العاملة في المجمع وبأيدي مهندسين مواطنين.

و«سولمي» Sulmi هي واحدة من الشركات الإماراتية الناشئة والمميزة التي تنشط في تقديم حلول التنقل والطاقة النظيفة العاملة في المجمع، تعمل على تطوير تقنيات التنقل المستقبلية ومنها القيادة الذاتية للمركبات كما تعمل الشركة على تصنيع المركبات الكهربائية وتقديم منتجات وخدمات تقنية متنوعة. إذ يقوم فريق «سولمي» بتجميع أفضل المهارات والخبرات لتحقيق رؤيتها وطموحها.

وتعد هذه الدراجة استجابة فعالة للارتفاع الكبير في الطلب على الدراجات الكهربائية في سوق الإمارات وعلى المستوى العالمي، حيث يشهد سوق الدراجات النارية في الإمارات نمواً ملحوظاً، بفضل الطلب المتزايد على خدمات التوصيل والنقل الفردي، ويعتبر هذا النوع من الدراجات خياراً ممتازاً لهذه الخدمات، حيث توفر وسيلة سريعة وفعالة للتنقل في المدن بتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز قطاع التنقل والمواصلات في الإمارات، ما يعزز من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع.

وأكّدت الشيخة بدور القاسمي على الدور الحيوي لرواد الأعمال المواطنين في تعزيز قطاع التنقل وتطوير حلول النقل المستدامة. إذ تعتبر الدراجة الكهربائية سولمي EB-ONE مثالاً للتفوق والابتكار الذي يحققه رواد الأعمال المواطنين في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة في مجال النقل والتنقل النظيف.

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