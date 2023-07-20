مواجهة تحديات الأمن الغذائي أبرز أهداف «الشارقة للاتصال الحكومي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تواصل «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» استقبال استمارات الترشيح حتى 15 أغسطس المقبل، في الوقت الذي أطلقت فيه فئات جديدة لمخاطبة القضايا الدولية الراهنة، خصصت فيها فئتين عالميتين، لتكريم حملات الاتصال التي تستهدف الصعوبات التنموية، وملف الأمن الغذائي بوجه خاص.

واوضحت الجائزة ان الفئتين هما «أفضل خطة اتصال لدعم برامج الأمن الغذائي»، و«أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التحديات التنموية»، التي تمنح لجهة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أو خاصة نفذت برامج أو حملات اتصال حققت أهدافاً إيجابية، كدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لبرامج القضاء على أمية المهارات، وتشجيع المشروعات الحرفية والعائلية، وتسهيل الوصول للتمويل، وهي الجهود التي من شأنها الارتقاء بمستويات المعيشة.

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