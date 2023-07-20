عبدالله بن سالم يشيد بتحقيق أعلى معدلات الأمن في المنافذ والحدود

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، وفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، برئاسة المدير العام للهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه بالوفد الزائر مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في دعم منظومة العمل الأمني عبر وضع السياسات الوطنية ورسم الاستراتيجيات الأمنية التي تحقق أعلى معدلات الأمن والسلامة بالمنافذ والحدود في الدولة، ما يدعم المكانة المتميزة عالمياً لدولة الإمارات والتي تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ جودة الحياة وإسعاد المجتمع.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على الاستراتيجيات المستقبلية الخاصة بتطوير منافذ إمارة الشارقة البرية والبحرية والجوية، وأبرز التسهيلات التي تقدمها الإدارات المختلفة التابعة للهيئة بالتعاون مع الدوائر والهيئات المحلية في الإمارة، بما يخدم المواطن والمقيم والزائر والسائح، وربطها بالاستراتيجية العامة لدولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة سياحياً وتقديم التسهيلات، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع.

من جهة أخرى أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قرار المجلس التنفيذي رقم 20 لسنة 2023، في شأن ترقية وتعيين مدير لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ونص القرار على أن يرقى سالم علي حمد الغيثي مدير قناة الشارقة إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2023، في شأن نقل مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ونص القرار على أن ينقل راشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إلى مدينة الشارقة للإعلام «هيئة منطقة حرة»، ويعين مديراً لها.

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