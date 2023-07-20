ملتقى للتوعية بقانون المعاشات والمنافع

المصدر: أبوظبي-وام

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نظمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمس «ملتقى التوعية» في فندق ماريوت الجداف بدبي، بمشاركة المؤمن عليهم الملتحقين حديثاً بالعمل لتوعيتهم بأحكام قانون المعاشات الاتحادي والمزايا والمنافع التأمينية، والحقوق والالتزامات المترتبة عليهم .

وكان مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة قد نسق مع قطاع المعاشات لحصر الموظفين الجدد الذين تم تسجيلهم تحت مظلة الهيئة لأول مرة وتم التواصل مع أصحاب العمل وتوجيه الدعوة إليهم للمشاركة في الملتقى بهدف التوعية بالقانون . وركز الملتقى على التعريف بشروط الاشتراك في التأمين، ونسب الاشتراكات المستحقة وتوزيعها بين المؤمن عليه وصاحب العمل، ولفت إلى أن نسبة المؤمن عليه في التأمين لا تتجاوز 5 % سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص وأنه لا ينبغي لصاحب العمل تحميل المؤمن عليه أكثر من هذه النسبة.

كما تناول الملتقى موضوعات حول ضم الخدمة وشراء مدد الخدمة الاعتبارية، الأحكام ذات الصلة بهم، بمشروع «شروك» الذي يستهدف إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة عند اختيار عدم صرف المكافأة، ومواضيع اخرى ذات علاقة.

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