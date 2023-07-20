حاكم الشارقة يوجّه بصرف 16 مليون درهم للمتضررين من مشاريع سوق كلباء

المصدر: الشارقة- البيان

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وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف 16 مليون درهم تعويضاً لأصحاب الأراضي والأملاك المتأثرة بمشاريع «سوق كلباء»، الذي سيتم افتتاحه سبتمبر المقبل، على أن تُصرف التعويضات من دائرة «التخطيط والمساحة» الأسبوع المقبل.

كما وجّه سموه دائرة التخطيط والمساحة بمراجعة التعويضات في منطقة «البحايص» بكلباء، بالاتفاق مع المُلاك على تسليم الأراضي مقابل تعويضات مجزية. أُعلن عن التوجيهات خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يُبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة. كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إحالة الدكتور عبدالله سليمان عبيد المغني النقبي نائب مدير جامعة خورفكان لشؤون المجتمع والعلاقات العامة إلى التقاعد اعتباراً من تاريخه.

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