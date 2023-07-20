أردوغان يهدي رئيس الدولة سيارة كهربائية تركية الصنع

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أهدى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيارة من نوع «توغ» الكهربائية من الصناعات الوطنية التركية، تعبيراً عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدولة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره للرئيس رجب طيب أردوغان لهذه اللفتة الكريمة متمنياً لتركيا الصديقة وشعبها مزيداً من التقدم والنماء والازدهار.

وقاد سموه يرافقه الرئيس رجب طيب أردوغان السيارة واستمع إلى شرح حول مواصفاتها.

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