الإمارات وتركيا.. علاقات متنامية لتعزيز الشراكة في قطاع الفضاء

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت العلاقات الإماراتية التركية في قطاع الفضاء تطوراً كبيراً خلال الفترات الماضية، وذلك بهدف تحقيق المصالح المشتركة، والتي تتماشى مع رؤية القيادة الإماراتية الرشيدة، ببناء وتوثيق الشراكات الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع، حيث تشهد العلاقات بين البلدين، نقلة نوعية على مستوى تعزيز مشاريع ذات جدوى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والفضاء.

تعاون مشترك

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية خلال يوليو العام الماضي 2022، في صميم جهود الإمارات لبناء جسور التعاون من أجل استكشاف الفضاء، حيث تتضمن الاتفاقية، التعاون في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء، وإجراء دراسات مشتركة حول الرحلات دون المدارية وأنظمة الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الاستخدام السلمي للفضاء، وتعزيز علوم الفضاء وتكنولوجياتها وتطبيقاتها. وتضمنت مذكرة التفاهم العديد من المستهدفات الأخرى مثل تبادل المعرفة والخبرة في مجال أبحاث الفضاء وتقنياته وتطبيقاته، وإجراء دراسات البحث والتطوير المشتركة في مجالات الإطلاق والصاروخ، وأنظمة التصوير بالأقمار الصناعية، فيما ستجرى دراسات الفضاء في المجال الاجتماعي والاقتصادي، حول تخطيط المدن والتخطيط الإقليمي وإدارة الكوارث ومسح الموارد الطبيعية.

تعاون مهم

وتولي الإمارات أهمية كبيرة للتعاون مع جميع الدول ومن بينها تركيا لتحقيق تطلعاتها الفضائية التي تعزز أثر ونتائج القطاع العلمي في الدولة، من خلال برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات البحثية الوطنية، ودعم تطوير وتبني التكنولوجيا في الصناعة، مع مختلف الشركاء الدوليين، حيث ستحفز مثل هذه الشراكات النمو الصناعي والتقني والاقتصادي بين الدولتين الصديقتين. وتساعد الجهود المشتركة المتواصلة بين الإمارات وتركيا في تعزيز مساهمة المنطقة في استكشاف الفضاء على نطاق أوسع لمنفعة البشرية، خصوصاً أن هذه الجهود الإقليمية ترفع من حجم مساهمة المنطقة في الجهود الاستكشافية للفضاء، وتعززها فعاليات متنوعة مثل منتدى «اصنع في الإمارات»، و«استثمر في تركيا».

فرص نوعية

وتأتي الانطلاقة التنموية الجديدة في الدولة من خلال «مشاريع الخمسين»، والتي تشمل العديد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، لتشجع جميع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات من الإمارات وتركيا، على الاستفادة من الإمكانات النوعية لهذه الشراكة، والفرص المتاحة والمزايا التنافسية في البلدين، من أجل تنمية العلاقات في مختلف المجالات بما ينعكس إيجابياً على مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام، خصوصاً ما يتعلق منها بالصناعات الدفاعية والفضائية.

برنامج

وتأكيداً على الجهود والمشروعات والخطط التي تنفذها تركيا في قطاع الفضاء، فإنها تستهدف الوصول إلى القمر لأول مرة في 2023 في إطار برنامجها الوطني الفضائي، حيث إن أول هبوط على القمر لها، سيتم من خلال صاروخ وطني تركي، من المتوقع إطلاقه في نهاية 2023، فيما توجد لدى تركيا خطة فضائية كاملة تسعى إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة تشمل إرسال بعثة للقمر وتصنيع روبوت علمي ووضعه في مدار القمر.

وتماشياً مع الجهود المبذولة في قطاع الفضاء بين الدولتين، حضر سردار حسين يلدريم مدير وكالة الفضاء التركية خلال ديسمبر 2022، فعاليات حوار أبوظبي للفضاء، والذي أثنى خلالها على جهود الإمارات في هذا القطاع المهم وأهمية توثيق العلاقات معها في هذا القطاع، فيما استعرض مع ضيوف الحوار جهود تركيا في هذا الشأن، وأنها تعد دولة ناشئة في مجال الفضاء وتسعى لمواكبة التطورات في هذا المجال، وأن وكالة الفضاء التركية تهدف إلى اختبار التكنولوجيا المستقبلية، لتجاوز الاستكشافات الفضائية للقمر والمريخ، بالإضافة إلى أنهم يسعون لتعزيز التعاون والتحالف مع كل الدول، ومن بينها الإمارات للوصول إلى تلك الأهداف التي تفيد العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز