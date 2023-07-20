رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقيات تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

ودوّن سموه: «أهنئ شعب الإمارات والمسلمين في كل أنحاء العالم بمناسبة العام الهجري الجديد، وأدعو الله تعالى في هذه المناسبة المباركة، أن يكون عام خير وسلام في بلادنا ومنطقتنا والعالم».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نبارك للجميع بالعام الهجري الجديد.. كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بخير.. كل عام وجميع الشعوب العربية والإسلامية في أمن وأمان واستقرار وازدهار.. كل عام ونحن أقرب إلى بعضنا وقلوبنا أقرب إلى رب العباد»..

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