منافسات قوية في مزاينة «رطب الدباس» و«أكبر عذج»

المصدر: الظفرة - وام

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شهد مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية بين المشاركين في مسابقات مزاينة رطب الدباس وأكبر عذج، وذلك ضمن مسابقات دورته الـ19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في مسابقات الدباس وأكبر عذج بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب والفواكه في المهرجان.

وأسفرت النتائج في مسابقة مزاينة رطب الدباس عن فوز «سيف صياح سالم طماش المنصوري» بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «ورثة سيف مبارك بن حفيظ المزروعي»، وفي المركز الثالث «سريعة عامر جديد المنصوري»، وفي المركز الرابع «حمد عتيق حمد الكتيبي المزروعي وإخوانه»، وفي المركز الخامس «خليفة سهيل علي ربيع المزروعي».

وفي مسابقة أكبر عذج حصدت المركز الأول «نصيفة سعيد زوجة سيف ثامر خلفان سيف المرر»، وفي المركز الثاني «سيف صياح سالم طماش المنصوري»، وفي المركز الثالث «عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي»، وفي المركز الرابع «ميرة علي مرشد المرر»، وفي المركز الخامس «سعيد سيف ثامر خلفان سيف المرر».

وخصصت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب 25 جائزة لمزاينة رطب الدباس بقيمة إجمالية بلغت 446 ألف درهم، ولمسابقة أكبر عذج 15 جائزة بقيمة 234 ألف درهم.

ويواصل مهرجان ليوا للرطب تسلم مشاركات المزارعين في مختلف المسابقات وفق الجدول الزمني المعلن عنه عبر تطبيق المهرجان الذكي ومنصات التواصل الاجتماعي «تراثنا».

وتم صباح أمس تسلم مشاركات المزارعين في مسابقة مزاينة رطب الشيشي، فيما سيتم صباح غد وحتى الثالثة عصراً تسلم مشاركات المزارعين في مسابقات المانجو المحلي والمنوع، إذ تستمر مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة وفعاليات المهرجان حتى 30 يوليو الجاري.

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