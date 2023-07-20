حملة توعية بالأمن والسلامة في محطات الوقود

المصدر: (أبوظبي-وام)

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تستعد اللجنة الإعلامية للحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لإطلاق الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، التي تنظمها اللجنة للعام الرابع على التوالي تحت شعار «خمسة لسلامتك»، خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 25 سبتمبر المقبل، في إطار جهودها إلى تعزيز توجهات حكومة الدولة لتكون الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

وتضم اللجنة كلاً من وزارة الطاقة والبنية التحتية، القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك».

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي مستخدمي محطات الوقود بمؤشرات الأمن والسلامة والأساليب والسلوكيات الصحيحة الواجب اتباعها في المحطات وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود، وتعزيز الالتزام بالممارسات السليمة خلال تعبئة الوقود، والمتمثلة بإبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك والتأكد من إغلاق خزان الوقود.

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