حمدان بن زايد: مكانة «ليوا للرطب» متميزة في خريطة المهرجانات التراثية

المصدر: الظفرة - وام

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أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للفعاليات التراثية التي تعزز من مكانة تراث الوطن ودعم سموه لمهرجان ليوا للرطب باحتسابه أحد أهم المهرجانات التراثية ونجاحه في أن تكون له مكانة متميزة في خريطة المهرجانات التراثية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ19 والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وتستمر فعالياته حتى 30 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

نجاح متواصل

وقال سموه: إن ما حققه المهرجان من نجاح متواصل يؤكد صحة النهج الذي سار عليه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» من بسط المساحات الخضراء في أنحاء الدولة كافة وفي العناية بالنخلة رمز الخير والعطاء.

وأعرب سموه عن سعادته بما رآه من فعاليات ومشاركات تراثية وثقافية وزراعية متنوعة في الدورة الحالية من المهرجان والتي تعد من صميم واقعنا التراثي.. منوهاً بالإقبال الكبير للمزارعين والمشاركين من الجهات الحكومية والشركات والتي اتسمت بالتعاون والانسجام والابتكار، ما كان له أبلغ الأثر في ظهوره بهذا المستوى الراقي وفي ترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

كما قال سموه عبر حسابه في «تويتر»: «زرنا مهرجان ليوا للرطب .. الحدث الأبرز على خارطة المهرجانات التراثية والثقافية، والملتقى السنوي الذي يجمع المزارعين ومحبي التراث، إطلعنا على آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل والمواد الغذائية، وتعرفنا على الجهود المبذولة للعناية بالنخلة رمز الخير والعطاء».

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الجهود التي بذلتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في إمارة أبوظبي في تنظيم وإنجاح المهرجان والمشاركة الفاعلة من المؤسسات والجهات الحكومية والرسمية والخاصة كافة وجميع الرعاة والداعمين لدورة هذا العام، وذلك للدور الكبير الذي يؤدونه خدمة لاستراتيجية صون التراث الثقافي.

واستهل سموه زيارته للمهرجان بتفقد عدد من الأجنحة والجهات الحكومية والخاصة التي تعرض آخر المستجدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة النخيل والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى.

مسابقات

واطلع سموه في الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة والجناح الخاص بمسابقة أكبر «عذج» واستمع إلى شرح موجز عن مختلف المسابقات الأخرى للمهرجان وآلية تسليم المشاركات وما يتبعها من تحكيم وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى.

وتوقف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في جناح مشروع الغدير للحرف الإماراتية حيث تعرف إلى الأهداف التي أنشئ من أجلها المشروع ودوره في تحسين حياة الحرفيات العاملات فيه ودعم أوضاع أسرهن الاقتصادية والاجتماعية وزيادة أعداد الحرفيات في منطقة الظفرة وتمكينهن من اكتساب الخبرات اللازمة بهدف إحياء الحرف الإماراتية ونقلها إلى الأجيال الحالية.

وفي الجولة التقى سموه عدداً من المشاركين في المهرجان واستمع إلى آرائهم.

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