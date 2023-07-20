العين تنعش صيفها ببرامج مشوّقة وجاذبة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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حرصت العديد من الجهات والمؤسسات في منطقة العين الخضراء على تنظيم وإعداد وإطلاق باقة من البرامج الصيفية التي تستهدف الأطفال واليافعين وفئة الشباب أيضاً، وذلك بهدف استثمار وقت الفراغ لديهم.

وفي هذا الإطار أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ممثلة في مكتبة أجيال المستقبل البرنامج الصيفي «يا زين صيفنا 19» و«مخيم الأجيال 22» وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة في المقر الجديد للمؤسسات بمنطقة المويجعي.

ويحفل برنامج هذا العام بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية المميزة والتي تم إعدادها بعناية فائقة لتتواءم مع متطلبات واحتياجات الأطفال والناشئة. وشاركت كلية التقنية في تنفيذ برنامج متخصص للغة العربية واللغة الإنجليزية إلى جانب مشاركة مؤسسة إنجاز في توفير مواد علمية مميزة في الثقافة المالية.

وقدمت مكتبة أجيال المستقبل برنامجاً متخصصاً في ثقافة الاستدامة الزراعية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للرقابة الغذائية، وبرنامج متخصص في رعاية الحيوانات بالتعاون مع جمعية البيطريين إلى جانب برامج المكتبة المتخصصة في تنمية ثقافة القراءة وبرنامج تطوير مهارات القراءة باللغة العربية. وقد أعدت مكتبة أجيال المستقبل لأعضائها مجموعة من الزيارات الميدانية المتخصصة والرحلات الترفيهية الشيقة والمميزة.

كما تستضيف جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل خلال برنامجها الصيفي وعبر مبادراتها الهادفة للدمج «مخيم همة لأصحاب الهمم» في مهرجان مميز لهذا الموسم.

مخيم

ومن جانب آخر تنظم جامعة الإمارات سنوياً برنامج التدريب الصيفي للطلبة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وضمن خطة شاملة تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ لدى الطلبة خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع. حيث نظم منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار ورشاً تدريبية مكثفة لطلبة المدارس في مدينة العين، حول التقنيات الحديثة

كما أطلق معهد الينور لتعليم اللغات النادي الصيفي الذي يستهدف الأطفال بباقة من البرامج التعليمية والإيجابية والهادفة، والتي من شأنها أن تساعد على بناء قدراتهم، وتطوير مهاراتهم من خلال دورات تخصصية وتحديات ومسابقات تنافسية وغيرها.

إضافة إلى الحرص التام على تنمية مهارات الطلبة وتلبية رغباتهم المستقبلية من خلال إكسابهم مهارات أكاديمية وحياتية، وتنميتهم الذاتية، واكتشاف مواهبهم وإبداعاتهم.

ورش

ومن جانب آخر أطلقت دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة في منطقة العين مخيم القطارة الصيفي الذي يتضمن ورشاً فنية تهدف إلى اكتشاف اهتمامات المشاركين، والحرص على إكسابهم مهارات جديدة.

كما يحظى المشاركون بمجموعة متنوعة من الورش المسلية، والأنشطة التعليمية لمعرفة المزيد عن التاريخ الفني لمنطقة العين، كما يكتسب المشاركون مهارات جديدة بطريقة مفيدة وعلمية وذلك في كل من متحف قصر العين، وبيت محمد بن خليفة، وقصرالمويجعي.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع البرامج والأنشطة تركز على الإبداع والابتكار والاكتشاف المبكر للمواهب المختلفة واستثمار الطاقات الإبداعية والعمل على تنميتها بشكل مستمر، وتوفير البيئة الجاذبة لهم لممارسة الهوايات وتعليم العديد من المهارات والأنشطة.

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